WhatsApp пригрозил судом пользователям, использующим мессенджер для массовых рассылок

Руководство мессенджера WhatsApp с 7 декабря 2019 года начнет подавать судебные иски против отдельных пользователей и компаний, нарушающих условия предоставления услуг.

Компания собирается принимать правовые меры к тем, кто вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях. К ним, согласно правилам мессенджера, относятся автоматизированная или массовая рассылка сообщений.

В WhatsApp подчеркнули, что уже обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов из-за злоупотреблений.