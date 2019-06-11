«Яндекс» запустит сервис о моде Sloy с технологиями дополненной реальности
Компания «Яндекс» готовит к запуску первый проект, полностью построенный на технологиях дополненной реальности — сервис о моде Sloy, пишут «Ведомости».
Сервис будет состоять из ленты рекомендованных видео, снятых пользователями. С помощью режима сканирования Sloy будет автоматически распознавать предметы одежды на людях, а также позволит примерять на себя виртуальные аксессуары в режиме дополненной реальности.
Приложение уже проходит бета-тестирование на 100 приглашенных экспертах по моде, летом к нему подключат первых внешних пользователей. Официальная презентация запланирована на сентябрь, рассказал газете представитель «Яндекса».
Когда пользователь открывает один из видеороликов в ленте, он видит дополнительную информацию о каждой вещи и другие похожие ролики, а также может присоединиться к обсуждению каждого элемента образа с видео, перечисляет представитель компании.