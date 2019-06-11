В порту Махачкалы произошел взрыв на танкере. Два человека погибли

Два человека погибли и еще один считается пропавшим без вести в результате взрыва, произошедшего утром 11 июня на танкере в порту Махачкалы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в службах порта.

Ранее в федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали о двух пострадавших и трех пропавших без вести в результате инцидента.

Взрыв произошел при перекачке нефти на причале порта, уточнил источник агентства. Других подробностей о происшествии пока нет.