В Петербурге в контейнере с консервами из Эквадора нашли 400 килограммов кокаина

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни нашли 400 килограммов кокаина в контейнере с рыбными консервами из Эквадора.

Партия содержала 2,5 миллиона доз стоимостью около 4,5 миллиарда рублей.

Кокаин был упакован в брикеты весом килограмм каждый, которые были спрятаны в мешки.

Федеральная таможенная служба

Федеральная таможенная служба