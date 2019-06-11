В Петербурге в контейнере с консервами из Эквадора нашли 400 килограммов кокаина
Источник: Федеральная таможенная служба
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В морском порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни нашли 400 килограммов кокаина в контейнере с рыбными консервами из Эквадора.
Партия содержала 2,5 миллиона доз стоимостью около 4,5 миллиарда рублей.
Кокаин был упакован в брикеты весом килограмм каждый, которые были спрятаны в мешки.
В настоящее время оперативные подразделения ФТС России и МВД России проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к данному каналу контрабанды наркотических средств.