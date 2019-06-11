В Грозном перед экзаменом произошла драка со стрельбой с участием школьников и полицейских. СК начал проверку

В Грозном в школе № 54 произошла драка со стрельбой, в которой участвовали школьники и сотрудники полиции, сообщает «Кавказ. Реалии».

По данным источников издания, полицейский высказал претензии одному из девятиклассников, которые пришли сдавать экзамен. За школьника вступились его друзья, одного из них полицейский ударил по лицу. Началась драка, к которой присоединились и другие сотрудники полиции. На видеозаписи слышны выстрелы.

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По версии источников сайта «Голос ислама», драка началась после того, как у одного из школьников, пришедших сдавать экзамен, обнаружили шпаргалку и вывели из здания.

В то же время директор школы № 54 Мадина Берсанова рассказала «Кавказ. Реалии», что изначально конфликт возник между школьниками, а полиция вмешалась позднее. Директор утверждает, что ни один из школьников не получил какие-либо травмы.

СК по Чеченской республике начал доследственную проверку сообщений о драке в школе. В сообщении на сайте ведомства говорится, что во время драки стреляли из автоматического оружия.