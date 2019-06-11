Сборная России по футболу обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла сборную Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

Единственный гол в матче на 38-й минуте забил Алексей Ионов.

Сборная России после четырех матчей занимает второе место в отборочной группе. На первом месте — сборная Бельгии, на третьем — сборная Казахстана.

Из группы на Евро-2020 выходят две команды.