С Ильи Мэддисона сняли судимость. Ранее он получил условный срок за шутку про Коран

Тушинский суд Москвы удовлетворил ходатайство видеоблогера Ильи Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов), который просил снять с него судимость, следует из карточки дела на сайте суда. Первым об этом сообщил телеканал «360».

Блогер подал ходатайство в связи с декриминализацией статьи УК об экстремизме.

В июле 2018 года Илью Мэддисона приговорили к полутора годам колонии условно за распространение экстремистских высказываний в интернете. Его осудили из-за ролика 2012 года «Шутка про Коран», в котором Мэддисон пошутил, что пошел в туалет с Кораном и у него некстати закончилась бумага.

Илья Мэддисон получил известность в 2008 году благодаря своим обзорам видеоигр. Также он занимался стримами и стендапом.

В декабре 2018 года в России был принят закон о частичной декриминализации статьи . Теперь за первое нарушение по ней грозит административная ответственность, за повторное — уголовная.

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