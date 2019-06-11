Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Ивана Голунова 14 июня

Рассмотрение жалобы на домашний арест специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова назначено в Мосгорсуде на 14 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда, который избирал меру пресечения журналисту.

Ранее адвокат Голунова Сергей Бадамшин попросил отменить решение Никулинского суда Москвы о мере пресечения, как незаконное и необоснованное.

Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Журналисту более 12 часов не давали связаться с адвокатом. Голунов категорически отрицает вину, настаивает на том, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.

Следствие просило отправить Голунова в СИЗО, но суд назначил ему домашний арест сроком до 7 августа.