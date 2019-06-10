У здания Генпрокуратуры в Москве начались пикеты в поддержку Ивана Голунова

У здания Генпрокуратуры в центре Москвы вечером 10 июня началась серия одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Как передает корреспондент «Интерфакса», в акции участвуют несколько человек. Полиция им не препятствует.

Одиночные пикеты также начались в Санкт-Петербурге у Гостиного двора. Как сообщает «ЗакС.ру», полиция тоже никого не задерживает, но у одного из журналистов потребовали убрать номер газеты «Коммерсант» с фразой «Я/Мы Иван Голунов» на первой полосе, который он читал — полиция сочла это «средством наружной агитации».

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.

С 6 июня пикеты в поддержку Ивана Голунова проходят у здания ГУ МВД России на Петровке, 38. 10 июня их участники заявили о том, что протест будет бессрочным — «как минимум до освобождения журналиста».