Роскомнадзор сообщил о блокировке на ютьюбе роликов, где Шамиль Басаев оскорбляет российский герб

Роскомнадзор сообщил о блокировке на ютьюбе видеороликов, в которых высказывается неуважение к российскому гербу.

Речь о видео с «лидерами бандформирований», в том числе с Шамилем Басаевым, и с «агитационными материалами экстремистских организаций». Требование удалить их в Роскомнадзор направила генпрокуратура.

Сколько именно роликов заблокировала администрация YouTube, не уточняется. В компании Google не прокомментировали заявление Роскомнадзора.

Распространение информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение» к органам власти и государственным символам, было запрещено в 2019 году.