Петицию в поддержку Ивана Голунова подписали более 150 тысяч человек

Петицию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на сайте Change.org подписали более 150 тысяч человек.

В петиции перечислены нарушения прав Голунова, допущенные сотрудниками полиции. Авторы требуют освободить его и выяснить все обстоятельства его задержания.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества якобы были найдены у него при себе и дома. Журналист, специализирующийся на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.