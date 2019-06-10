МВД учредит государственную премию для журналистов за «объективное освещение» деятельности полиции
МВД России учредит государственную премию в области информации и массовых коммуникаций, говорится в проекте приказа главы ведомства Владимира Колокольцева. Внимание на это обратили «Открытые медиа».
Размер премии составит 500 тысяч рублей. Она будет вручаться «за обеспечение эффективного взаимодействия» со СМИ «в целях объективного освещения деятельности» полиции и «повышения престижа службы в органах внутренних дел».
Лауреатами премии могут стать как сотрудники ведомства и чиновники, так и рядовые граждане, в том числе «в составе коллективов». Кроме денежного приза они будут получать нагрудный знак, диплом и статуэтку «Святой Георгий» высотой 420 миллиметров, представляющую собой уменьшенную копию памятника сотрудникам МВД, погибшим при исполнении долга, работы скульптора Анатолия Бичукова.