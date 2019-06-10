МВД учредит государственную премию для журналистов за «объективное освещение» деятельности полиции

Лауреатами премии могут стать как сотрудники ведомства и чиновники, так и рядовые граждане, в том числе «в составе коллективов». Кроме денежного приза они будут получать нагрудный знак, диплом и статуэтку «Святой Георгий» высотой 420 миллиметров, представляющую собой уменьшенную копию памятника сотрудникам МВД, погибшим при исполнении долга, работы скульптора Анатолия Бичукова.

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