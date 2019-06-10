Данные 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе

Персональные данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка в конце мая опубликовали в интернете. В открытом доступе оказались имена, телефоны, паспорта, адреса проживания, места работы, сообщает «Коммерсант».

В одной из баз данных содержится информация о 55 тысячах клиентах Альфа-банка, собранная в 2014-2015 годах. Среди них присутствуют как сотрудники частных компаний, так и около 500 полицейских и 40 сотрудников ФСБ. Другая база данных Альфа-банка, в которой всего 504 записи, датируется 2018-2019 годами.

База данных клиентов ОТП-банка содержит сведения о 800 тысячах человек, а база ХКФ-банка — о более 24 тысячах клиентов. Актуальность первой базы — осень 2013 года, актуальность второй неизвестна. «Коммерсант» связался с некоторыми людьми, указанными в базах данных, и те подтвердили, что брали кредиты в этих банках.

В Альфа-банке сообщили, что проверяют достоверность и актуальность опубликованной информации. В ХКФ-банке сообщили, что устанавливают происхождение базы данных. В ОТП-банке сказали, что не фиксировали утечку информации и происхождение базы банку неизвестно.

В компании Zecurion, разрабатывающей системы защиты от утечек информации, считают, что люди из опубликованных баз могут столкнуться с банковским мошенничеством.