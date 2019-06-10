Бывшего руководителя СК по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора

Бывшего руководителя следственного управления СК по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора этого региона Андрея Бочарова. Об этом сообщает Следственный комитет.

Имени задержанного ведомство не назвало, однако 10 июня в телеграм-каналах появилась информация об обысках у Михаила Музраева — бывшего главы областного управления СК, который ушел в отставку в конце 2018 года, пишет волгоградский сайт V1.ru.

Сообщалось, что обыски проходят у людей, приближенных к губернатору Андрею Бочарову, в том числе у одного из его заместителей Валерия Бахина, а также у «бизнесменов и чиновников». Утверждалось, что обыски проходят в рамках дела о хищениях.

Покушение на жизнь волгоградского губернатора губернатора Андрея Бочарова произошло в ночь на 16 ноября 2016 года — злоумышленники подожгли его дом.

23 мая 2019 года ФСБ сообщила о задержании в Москве по делу о покушении «криминального „авторитета“ Волгоградской области» Евгения Ремезова. Спецслужба заявила, что мотивом преступления стало «отчуждение в муниципальную собственность центрального рынка» Волгограда, который находился в аренде у структур Ремезова.