В Махачкале задержали участников акции в поддержку Ивана Голунова и черкесского активиста Мартина Кочесоко

В Махачкале 9 июня полиция задержала двоих участников акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко.

Задержанные — активисты организации «Город Наш» Арсен Магомадов и Мурад Манапов, пишет «Кавказский узел». Через два часа их отпустили без составления протоколов.

В рамках акции они успели записать видеообращение в поддержку Голунова и Кочесоко, в котором потребовали «пресечь любые незаконные действия по преследованию активистов и журналистов», передает издание, не приводя ссылку на ролик.

Мартин Кочесоко — руководитель черкесской организации «Хабзэ». Его задержали по подозрению в хранении наркотиков 7 июня; в офисе «Хабзэ» устроили обыск. Сторонники Кочесоко, как пишет «Кавказский узел», не верят в его причастность к наркотикам. Как пишет издание, на активиста начали оказывать давление после круглого стола в Нальчике о проблемах федерализма.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист говорит, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил его под домашний арест.