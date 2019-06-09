РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за «новости» про Ивана Голунова

РБК готовит судебный иск к «Федеральному агентству новостей» из-за сообщения, вышедшего под заголовком «Главред РБК заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону». Об этом сообщила соруководитель РБК Елизавета Голикова.

По словам Голиковой, к ней действительно обращались за комментарием из РИА ФАН. У нее спросили, «должны ли либеральные журналисты быть „специально“ защищены законом». Голикова ответила, что РБК уже сформулировал свою позицию публично, и добавить к ней ничего не может.

«Я предприму все необходимые действия для защиты своей репутации и репутации издания <…> Надежды на правовую систему мало, но мы попробуем», — заявила Голикова.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. 8 июня суд отправил журналиста под домашний арест. Следствие требовало заключить его под стражу.

В Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку Голунова. В его защиту выступили Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Владимир Познер и многие другие.