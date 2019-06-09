«Прямая линия» с Путиным пройдет 20 июня

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2019 году выйдет в эфир 20 июня. Ее покажут, в частности, Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и НТВ.

Вопросы Путину можно задать на сайте moskva-putinu.ru, в официальных группах «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», через официальное мобильное приложение, по телефонам 8-800-200-40-40 (из России), +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40 и через СМС на номер 0-40-40.

«Прямая линия» с Путиным проходит с 2001 года. В этой передаче он отвечает на вопросы жителей России. Часть вопросов задают участники программы в студии. С разными регионами страны устраивают телемосты.