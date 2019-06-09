Президента Молдавии в шестой раз временно отстранили от власти. В стране назначены досрочные выборы в парламент

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона по запросу группы депутатов от Демпартии, сообщает «Интерфакс».

Решение мотивировано отказом президента подписать указ о роспуске парламента по требованию суда.

Суд поручил временно исполнять обязанности главы Молдавии премьер-министру Павлу Филипу. Тот уже подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

В Молдавии президент имеет право вернуть закон, вызвавший у него претензии, на пересмотр в парламент. Если депутаты повторно проголосуют за закон, президент обязан одобрить его. При отказе сделать это Конституционный суд может на время отстранить президента от должности.

С момента своего избрания в 2016 году Игорь Додон временно отстраняется Конституционным судом от должности уже в шестой раз.