«Побоялись, что Макаревич скажет что-то про дело Голунова». Отменено выступление «Машины времени» на Красной площади

Выступление группы «Машина времени» в День России 12 июня на Красной площади отменено.

«Кто-то кому-то позвонил», — написал у себя в фейсбуке лидер коллектива Андрей Макаревич, не вдаваясь в подробности. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он лишь добавил, что организаторы «по-другому сверстали программу».

В свою очередь пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин предположил, что отмена могла произойти из опасений организаторов, что Андрей Макаревич выскажется со сцены об уголовном спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

«Нам просто позвонили и сказали, что 12 июня мы не играем. Почему, не сказали, но я думаю, что решили не рисковать — побоялись, что Андрей Макаревич скажет что-то про дело Голунова. Вчера он, как и все нормальные люди, поддержал журналиста, написал об этом в Facebook», — заявил Чернин изданию «МБХ медиа».

Андрей Макаревич записывал видеообращение в поддержку Ивана Голунова. Оно опубликовано в телеграм-канале «Медузы».

«Машина времени», отмечающая в 2019 году 50-летний юбилей, была приглашена выступить на Красной площади компанией продюсера Игоря Крутого «Арс-медиа», отметил Чернин. Группа должна была исполнить две песни в рамках праздничного концерта.