Росавиация уволила 65 пилотов из Южно-Уральского университета. Там учился член экипажа разбившегося в Домодедово Ан-148
Росавиация аннулировала свидетельства 65 пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет в Челябинске. Это произошло после прокурорской проверки в связи с крушением самолета Ан-148 в Домодедово в феврале 2018 года, пишет «Коммерсант».
Второй пилот Ан-148 Сергей Гамбарян, погибший при крушении, получил свидетельство коммерческого пилота, пройдя обучение в ЮУрГУ. При этом Генпрокуратура установила, что университет не имел сертификата авиационного учебного центра, а также программы подготовки пилотов, утвержденной Росавиацией. Ведомство выявило еще 64 выпускников университета, которых затем лишили работы. Они оспаривали решение Росавиации в судах, но безуспешно.
Обучение по специальности «пилот» проводилось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ с тренировками в частном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА) с 2011 года. Газета отмечает, что обучавшихся там пилотов начали лишать свидетельств еще в 2017 году.
Генпрокурор Юрий Чайка на выступлении в Госдуме в конце мая заявил, что в общей сложности с 2017 года в России за различные нарушения от полетов были отстранены 550 пилотов и аннулированы 160 летных свидетельств.
«Такую базу загубили! Она была лучшей в Европе. Три ангара забиты самолетами, тренажеры. Теперь они стоят, не эксплуатируются, здание рушится»,— сообщил “Ъ” директор ЧЛУГА Александр Матусевич... По его словам, часть выпускников, лишенных свидетельств Росавиацией, получили пилотские лицензии за границей и сейчас летают, а те, кто остался в России, «мучаются и судятся».