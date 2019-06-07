Росавиация уволила 65 пилотов из Южно-Уральского университета. Там учился член экипажа разбившегося в Домодедово Ан-148

Росавиация аннулировала свидетельства 65 пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет в Челябинске. Это произошло после прокурорской проверки в связи с самолета Ан-148 в Домодедово в феврале 2018 года, пишет «Коммерсант».

Второй пилот Ан-148 Сергей Гамбарян, погибший при крушении, получил свидетельство коммерческого пилота, пройдя обучение в ЮУрГУ. При этом Генпрокуратура установила, что университет не имел сертификата авиационного учебного центра, а также программы подготовки пилотов, утвержденной Росавиацией. Ведомство выявило еще 64 выпускников университета, которых затем лишили работы. Они оспаривали решение Росавиации в судах, но безуспешно.

Обучение по специальности «пилот» проводилось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ с тренировками в частном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА) с 2011 года. Газета отмечает, что обучавшихся там пилотов начали лишать свидетельств еще в 2017 году.

Генпрокурор Юрий Чайка на выступлении в Госдуме в конце мая заявил, что в общей сложности с 2017 года в России за различные нарушения от полетов были отстранены 550 пилотов и аннулированы 160 летных свидетельств.

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