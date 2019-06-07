Минюст снова отказался зарегистрировать партию Навального. Оппозиционер подавал документы в девятый раз

Министерство юстиции отказало в регистрации партии Алексея Навального «Россия будущего».

Ведомство объяснило это тем, что партия с таким названием уже зарегистрирована, пишет «Интерфакс». В мае Навальный сообщил, что у его организации украли название — по его словам, взяла себе название «Россия будущего» и зафиксировала это в ЕГРЮЛ.

Оппозиционер объявил о подаче в Минюст документов на регистрацию «России будущего» 16 мая. Информация о другой партии «России будущего» появилась в ЕГРЮЛ 20 мая.

Это была девятая попытка Навального и его сторонников зарегистрировать политическую партию.

Такое происходило с партиями Навального уже дважды, в 2013-м и 2018 годах (тогда партии Навального назывались соответственно «Народный альянс» и Партия прогресса). В обоих случаях, как писала «Медуза», к этому был причастен политтехнолог Андрей Богданов.