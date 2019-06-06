Верховный суд разработал новые правила рассмотрения дел о налоговых преступлениях. Срок давности предложено отменить
Верховный суд РФ предложил отсчитывать срок давности по делам об уклонении от уплаты налогов с момента погашения либо взыскания задолженности. Об этом сказано в проекте постановления пленума ВС, который есть в распоряжении «Медузы». Первыми об этом рассказали «Ведомости».
Представитель Верховного суда Павел Одинцов отметил в комментарии «Ведомостям», что в будущем в проект постановления могут внести изменения.
Аналитик юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов считает, что предложенный проект означает отмену срока давности и имеет обратную силу, хотя закон не менялся. По его словам, это позволит привлечь к ответственности, например, тех, кто не заплатил налоги 10 лет назад.
Пленум Верховного суда должен рассмотреть проект постановления 6 июня.
Срок давности по делам об уклонении от уплаты налогов, возбужденным по статье 198 УК РФ и части первой статьи 199 УК РФ, составляет два года. Граждане и компании, впервые совершившие эти преступления, освобождаются от ответственности, если полностью оплатили суммы недоимки и пени.