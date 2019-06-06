В Кремле назвали успешным опыт назначения охранников губернаторами

Кремль считает успешным опыт назначения на высшие посты в российских регионах людей, которые до этого преимущественно работали в ФСО. Об этом «Медузе» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об отставке исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, ранее работавшего в личной охране Владимира Путина.

«Что касается Морозова, он ушел действительно по семейным обстоятельствам. По собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточно высоком рейтинге», — добавил Дмитрий Песков.

Сергей Морозов — один из четырех бывших сотрудников ФСО, которых Путин назначал на губернаторские должности. Двое из них — Дмитрий Миронов и Алексей Дюмин — продолжают возглавлять Ярославскую и Тульскую области соответственно. Евгений Зиничев проработал менее трех месяцев на должности губернатора Калининградской области и сейчас возглавляет МЧС.

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