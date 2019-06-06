Глава Роскомнадзора анонсировал закон о миллионных штрафах для интернет-компаний, нарушающих законодательство

До конца весенней сессии Госдумы группа депутатов планирует внести законопроект, предусматривающий штрафы в миллионы рублей для интернет-компаний, которые нарушают требования законодательства, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Жаров заявил, что новые нормы помогут устранить несовершенство существующей сейчас системы, когда у Роскомнадзора есть только один инструмент — блокировка. «Сейчас основная масса законов говорит о том, [что] либо компания выполняет требования законодательства, либо она должна быть заблокирована», — отметил глава Роскомнадзора.

В апреле 2019 года Facebook и Twitter были оштрафованы на три тысячи рублей каждая за отказ хранить данные российских пользователей только на территории РФ. Штрафы были наложены по статье КоАП о непредоставлении данных органам власти.