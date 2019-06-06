Федерация хоккея с мячом запретила журналистам критиковать игроков и судей
Источник: Sports.ru
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Федерация хоккея с мячом России внесла изменения в регламент чемпионата, запрещающие аккредитованным журналистам критиковать игроков и судей.
В регламенте указано, что сотрудник СМИ не должен «комментировать, обсуждать или негативно высказываться о судействе, должностных и официальных лицах, об участниках чемпионата и чемпионате в целом» под угрозой лишения аккредитации.
Клуб, пригласивший журналиста, который позволит себе критику, будет оштрафован на 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа удвоится.