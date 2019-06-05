В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже появилось «надгробие Владимиру Путину» с надписью «Сказочный вор и лжец. Политический труп».

Снимки «надгробия» опубликовали в твиттере протестного движения «Агит Россия». В движении уточнили, что получили изображения через бот в телеграме. Кто стоит за этой акцией, пока неизвестно.

Начиная с марта, в разных городах России устанавливают «надгробия Владимиру Путину». Первое из них появилось в Набережных Челнах. За участие в акции арестовали двух активистов «Бессрочного протеста».

После акции в Набережных Челнах администрация «ВКонтакте» удалила фотографии «надгробия Путину», заявив, что снимки вводят в заблуждение. Позже соцсеть признала фотографии подлинными и пообещала восстановить их.