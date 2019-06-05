В российских поездах будут ароматизировать вагоны

В России запустили эксперимент с ароматизацией вагонов в пассажирских поездах.

Для ароматизации коридорных зон вагонов, сообщила «Федеральная пассажирская компания», был выбран «аромат с цитрусовыми нотами», для туалетов — «легкие ароматы чистоты и свежести».

Ароматы в течение двух месяцев будут распылять в некоторых вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» и собирать мнения пассажиров. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности ароматизации вагонов в поездах дальнего следования.

У «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» РЖД, занимающейся перевозкой пассажиров на дальние расстояния, 18 тысяч вагонов.

«Невский экспресс» — скоростной поезд с 11 вагонами с сидячими местами. Он преодолевает расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом чуть более, чем за 4 часа.