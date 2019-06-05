В Краснодарском крае судья решил не считать оскорблением присланный в суд конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский принял решение не назначать штраф жителю Сочи Станиславу Голубеву за то, что тот прислал ему письмо в конверте с изображением картины художника Герарда Давида «Суд Камбиса» (также известна как «Сдирание кожи с продажного судьи»).

Голубев — участник арбитражного разбирательства о банкротстве компании-застройщика; ходатайство в конверте с фрагментом картины он направил в рамках этого дела. Гарбовский, получив конверт, принял решение назначить дополнительное заседание, чтобы выяснить, не было ли в действиях Голубева .

Сам Голубев на заседание не явился, а в письменном объяснении принес извинения и возложил ответственность за выбор конверта на своего юриста. По итогам заседания Гарбовский счел, что в действиях Голубева не было нарушений.

В 2015 году политик Алексей Навальный в своем блоге проиллюстрировал «Судом Камбиса» пост о решении Никулинского суда Москвы взыскать 16 миллионов рублей с фигурантов дела «Кировлеса». К изображению Навальный оставил подпись: «Сдирание кожи с продажного судьи Борисова». СК проводил проверку поста на наличие клеветы в отношении судьи, о ее результатах не сообщалось.