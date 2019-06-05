Цена барреля Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с января

Стоимость барреля нефти Brent на торгах на лондонской бирже ICE опустилась ниже 60 долларов. Это произошло впервые с начала января.

Вечером 5 июня цена барреля опускалась 59,5 долларов; ближе к закрытию торгов цена вновь превысила 60 долларов.

Власти США 5 июня отчитались о крупнейшем с 1990 года недельном росте общих запасов нефти в стране. Помимо этого, американские добывающие компании установили новый рекорд добычи нефти — 1,24 миллиона баррелей в сутки.