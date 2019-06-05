Трое бывших солдат подали в суд на Минобороны. На полигоне по ним открыли огонь из танков

Трое бывших военнослужащих, получившие тяжелые травмы в 2017 году на одном из полигонов в Ленинградской области, пытаются отсудить у Минобороны 6 миллионов рублей.

Иск о компенсации морального вреда и расходов на лечение Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов подали в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга, сообщил «Медузе» адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

В июне 2017 года во время плановых танковых стрельб четверых военнослужащих разместили в секторе прямого огневого поражения. Один из военных — Андрей Виттих — был смертельно ранен и умер на месте происшествия. Истцы получили тяжелые ранения.

Отвечавшие за организацию стрельб подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин были в феврале приговорены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.