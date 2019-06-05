ТАСС: в работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой
В работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета», — заявил собеседник агентства. По его словам, над устранением неполадок уже работают.
Наличие сбоя подтвердил томскому изданию vtomske.ru представитель регионального ГИБДД. По его словам, из-за сбоя в базе ФИС-М ГИБДД «не могут производиться любые регистрационные действия, выдача водительских удостоверений, а также невозможно проведение экзамена».
Читатели «Медузы» из Москвы сообщили, что из-за сбоя невозможно проведение экзаменов на права.
Обновление 11:00. В ГИБДД сообщили, что сбой в информационной системе устранен.
Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции РФ.