ТАСС: в работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой

В работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета», — заявил собеседник агентства. По его словам, над устранением неполадок уже работают.

Наличие сбоя подтвердил томскому изданию vtomske.ru представитель регионального ГИБДД. По его словам, из-за сбоя в базе ФИС-М ГИБДД «не могут производиться любые регистрационные действия, выдача водительских удостоверений, а также невозможно проведение экзамена».

Читатели «Медузы» из Москвы сообщили, что из-за сбоя невозможно проведение экзаменов на права.

Обновление 11:00. В ГИБДД сообщили, что сбой в информационной системе устранен.