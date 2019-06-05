Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает ТАСС.

Новым исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил заместителя своего полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Бабушкина.

По словам источника ТАСС, Морозов ушел в отставку по семейным обстоятельствам и перейдет на работу в неназванную спецслужбу.

Сергей Морозов занял пост исполняющего обязанности губернатора Астраханской области в сентябре 2018 года. Ранее он работал в Федеральной таможенной службе и в Минобороны, а до этого был сотрудником ФСО и занимался охраной Путина.

Сергей Морозов — один из четырех бывших сотрудников ФСО, которых Путин назначал на губернаторские должности. Дмитрий Миронов и Алексей Дюмин возглавляют соответственно Ярославскую и Тульскую области; нынешний глава МЧС Евгений Зиничев проработал на должности губернатора Калининградской области менее трех месяцев.