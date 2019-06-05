Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ушел в отставку

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев ушел в отставку.

В сообщении на официальном сайте «Рубина» Бердыева назвали «легендой» клуба и поблагодарили за «неоценимый вклад» в его развитие.

Имя нового главного тренера казанской команды пока неизвестно.

Разговоры о возможной отставке Бердыева шли с середины мая на фоне неудачного выступления «Рубина» в российской Премьер-лиге. В итоговой таблице клуб оказался на 11-м месте, что стало его худшим результатом в высшем дивизионе. Издание «Бизнес-онлайн» писало, что руководство предлагало Бердыеву сократить зарплату в 10 раз — с трех миллионов евро в год до 300-400 тысяч.

В первый раз Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. Он вывел клуб в премьер-лигу, в 2008-м и 2009 году привел его к чемпионству, а в 2011-м — к победе в Кубке России. В сезоне 2012/2013 «Рубин» дошел до четвертьфинала Лиги Европы. В 2013 году Бердыева уволили, и он стал тренировать «Ростов», который при нем занял второе место в чемпионате России. В «Рубин» Бердыев вернулся в 2016 году.