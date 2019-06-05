Forbes признал Рианну самой богатой певицей в мире

Американская певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки — журнал Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов долларов.

По доходам она опередила Мадонну (ее состояние, по версии журнала, равняется 570 миллионам долларов), Селин Дион (450 миллионов долларов) и Бейонсе (400 миллионов долларов).

Впрочем, основную часть своего состояния 31-летняя певица заработала не музыкой, а благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Корпорация стала совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, созданным Рианной в 2017 году.