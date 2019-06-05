Департамент культуры Москвы отказался публиковать доходы Никиты Михалкова. Годом ранее они составляли полмиллиарда рублей
В опубликованном в конце мая департаментом культуры Москвы списке со сведениями о доходах руководителей московских театров в отличие от прошлого года не оказалось Никиты Михалкова, который является художественным руководителем Государственного театра киноактера. Внимание на это обратила Русская служба «Би-би-си».
В департаменте культуры от комментариев отказались.
Пресс-служба Государственного театра киноактера не смогла ответить на вопрос, почему в этом году департамент культуры не опубликовал декларацию Михалкова. "Каждый год они у нас запрашивают сведения, и каждый раз мы им их предоставляем", - сказала Би-би-си пресс-секретарь театра Софья Архипова.
В 2018 году декларация Михалкова, опубликованная департаментом культуры Москвы, привлекла значительное внимание СМИ: режиссер задекларировал 529 миллионов рублей дохода, 89 земельных участков и около двух десятков квартир, домов и нежилых зданий.
Сам Михалков подчеркивал, что дает мастер-классы, за каждый из которых получает от 20 до 35 тысяч долларов, и что является «наследником Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы». «Вот почему я подаю ее [декларацию] сам, а не налоговая полиция вытаскивает ее из меня клещами», — заявлял он.
По закону сведения о своих доходах и имуществе должны предоставлять руководители учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы. Формально под это определение подпадают директора, но не худруки театров.