Департамент культуры Москвы отказался публиковать доходы Никиты Михалкова. Годом ранее они составляли полмиллиарда рублей

В опубликованном в конце мая департаментом культуры Москвы списке со сведениями о доходах руководителей московских театров в отличие от прошлого года не оказалось Никиты Михалкова, который является художественным руководителем Государственного театра киноактера. Внимание на это обратила Русская служба «Би-би-си».

В департаменте культуры от комментариев отказались.

В 2018 году декларация Михалкова, опубликованная департаментом культуры Москвы, привлекла значительное внимание СМИ: режиссер задекларировал 529 миллионов рублей дохода, 89 земельных участков и около двух десятков квартир, домов и нежилых зданий.

Сам Михалков подчеркивал, что дает мастер-классы, за каждый из которых получает от 20 до 35 тысяч долларов, и что является «наследником Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы». «Вот почему я подаю ее [декларацию] сам, а не налоговая полиция вытаскивает ее из меня клещами», — заявлял он.

По закону сведения о своих доходах и имуществе должны предоставлять руководители учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы. Формально под это определение подпадают директора, но не худруки театров.