BuzzFeed: представительство ЕС в Москве атаковали российские хакеры

Хакеры взломали компьютерную сеть представительства Евросоюза в Москве, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на документ, посвященный анализу взлома. По словам анонимного источника издания, за атакой могут стоять российские структуры.

Хакерская атака произошла в феврале 2017 года, но взлом обнаружили только в апреле 2019-го. Анализ показал, что подозрительная активность затронула как минимум два компьютера в представительстве ЕС.

В документе, на который ссылается издание, сказано, что при взломе использовали метод , который также применяли во время атак против министерств иностранных дел стран ЕС.

В Европейской службе внешнеполитической деятельности подтвердили информацию о происшествии. В службе подчеркнули, что были скомпрометированы системы, связанные с несекретной сетью в Москве. «Меры приняты, проводится расследование», — сказали в службе.

Источник BuzzFeed News утверждает, что страны ЕС не были проинформированы о случившемся. В Европейской службе внешнеполитической деятельности в ответ на это сказали, что передали информацию по защищенным каналам.

Власти США ранее заявляли, что хакеры, действовавшие по указанию спецслужб России, взламывали сервера Демократической партии и избирательных комиссий во время выборов президента США в 2016 году. Из-за вмешательства в выборы в отношении России ввели санкции.