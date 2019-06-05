«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании. Теперь он может не раскрывать финансовую отчетность

«АвтоВАЗ» изменил статус компании с публичного на непубличный и зарегистрировал новое название — Акционерное общество «АвтоВАЗ». Ранее компания называла себя Публичным акционерным обществом.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на автопроизводителя, смена статуса освобождает «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию, которую, по закону «О рынке ценных бумаг», требуют от публичных компаний. Речь, например, о квартальной отчетности, сведениях об аффилированных лицах и других данных, которые могут существенно повлиять на стоимость ценных бумаг.

В «АвтоВАЗе» объяснили, что смена статуса компании нужна «для более эффективного корпоративного управления и принятия решений».

Банк России 22 мая освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию с момента внесения в единый государственный реестр юрлиц изменений, свидетельствующих об отказе от публичного статуса. Соответствующие изменения были внесены в реестр 4 июня.

В январе голландская компания стала единственным акционером «АвтоВАЗа». В феврале она провела делистинг акций крупнейшего автопроизводителя России, убрав ценные бумаги «АвтоВАЗа» с Московской биржи.

«АвтоВАЗ» в последний раз раскрыл финансовую отчетность в апреле. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 5,86 миллиарда рублей, тогда как в 2017 году убыток был 9,66 миллиарда рублей.