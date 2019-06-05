Американка Кэтрин Майорга, обвинившая Криштиану Роналду в изнасиловании, отозвала иск против него

Американка Кэтрин Майорга, обвинившая футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду в , отозвала свой иск из суда, пишет агентство Bloomberg.

В документах не указана причина этого решения — в частности, пришли ли стороны к соглашению.

В иске Майорга требовала аннулировать соглашение 2010 года, по которому Роналду заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. По ее словам, сторона футболиста убедила ее заключить сделку, воспользовавшись ее тяжелым эмоциональным состоянием.

Продолжает ли полиция Лас-Вегаса расследование в отношении Роналду, Bloomberg выяснить не удалось. В марте The New York Times писала, что из-за расследования «Ювентус» отказался от поездок в США, опасаясь задержания своего нападающего.