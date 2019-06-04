Верховный суд Испании приостановил эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко

Верховный суд Испании приостановил процесс эксгумации останков диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса в .

Правительство собиралось провести эксгумацию 10 июня. Суд удовлетворил ходатайство семерых внуков Франко, которые просили приостановить этот процесс до вынесения окончательного решения по делу.

Левоцентристское правительство Испании объявило о планах перенести останки Франко из Долины Павших в 2018 году; формально решение было одобрено в феврале 2019-го. Социалисты считают, что могила диктатора в центре мемориала жертвам гражданской войны, где захоронены погибшие с обеих сторон, разделяет общество.

Потомки и последователи Франко выступают против эксгумации. Когда его родственникам было предложено выбрать новое место для захоронения, они назвали кафедральный собор Мадрида; власти отказались удовлетворить этот запрос, так как это превратило бы церковь в место паломничества последователей диктатора.