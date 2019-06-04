«Мемориал» заявил о давлении на участников своего школьного конкурса. Учителей и детей вызывают на беседы с ФСБ
Правление правозащитного общества «Мемориал» заявило о давлении на участников школьного конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век», который проводит организация.
В «Мемориале» сообщили, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, с учителями лауреатов проводят профилактические беседы, в которых участвуют местные чиновники и сотрудники ФСБ. Иногда на беседы приглашают непосредственно школьников, говорят правозащитники.
От учителей, в частности, требуют предоставить работы школьников, участвовавших в конкурсе. Также им советуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом».
Мы видим во всех этих акциях не только попытки дискредитации многолетней образовательной работы «Мемориала», но и стремление запугать школьников и учителей, ввести цензуру. Мы заявляем о недопустимости попыток давления на участников конкурса и надеемся на поддержку и солидарность общественности.
«Мемориал» с 1999 года проводит конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ век».
В 2016 году на участников церемонии награждения конкурса напали активисты организаций НОД и SERB. Участников и гостей церемонии закидали яйцами и зеленкой.
В апреле 2019 года телеканал «Россия-24» выпустил критический сюжет о школьном конкурсе «Мемориала».