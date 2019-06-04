«Мемориал» заявил о давлении на участников своего школьного конкурса. Учителей и детей вызывают на беседы с ФСБ

Правление правозащитного общества « » заявило о давлении на участников школьного конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век», который проводит организация.

В «Мемориале» сообщили, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, с учителями лауреатов проводят профилактические беседы, в которых участвуют местные чиновники и сотрудники ФСБ. Иногда на беседы приглашают непосредственно школьников, говорят правозащитники.

От учителей, в частности, требуют предоставить работы школьников, участвовавших в конкурсе. Также им советуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом».

«Мемориал» с 1999 года проводит конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ век».

В 2016 году на участников церемонии награждения конкурса напали активисты организаций НОД и SERB. Участников и гостей церемонии закидали яйцами и зеленкой.

В апреле 2019 года телеканал «Россия-24» выпустил критический сюжет о школьном конкурсе «Мемориала».