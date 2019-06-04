ЕСПЧ присудил 1,6 миллиона евро родственникам 20 человек, пропавших в Чечне и Ингушетии в 2000-х годах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 1,64 миллиона евро родственникам 20 жителей Чечни и Ингушетии, которые пропали в начале 2000-х годов в ходе спецопераций российских военных. Об этом говорится в трех решениях суда, вынесенных 4 июня.

Суд постановил, что заявители должны получить 1,47 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда и еще 170 тысяч евро как компенсацию материального вреда.

Суд посчитал, что в отношении заявителей нарушили несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность и право на эффективные средства правовой защиты.