Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который предусматривает конфискацию незаконных активов чиновников и наказание за приобретение таких активов.

Законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский. Текст документа пока не опубликован.

В феврале Конституционный суд Украины по представлению 59 парламентариев признал неконституционной статью Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении. После этого в парламент Украины внесли более десяти законопроектов о возвращении этой статьи в УК в новой редакции.