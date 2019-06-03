В Подмосковье в драке убили бывшего спецназовца ГРУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве бывшего военнослужащего в массовой драке в поселке Путилково Красногорского района Московской области.

По информации ТАСС, погибшим является 35-летний Никита Белянкин, бывший боец спецназа ГРУ, участвовавший в вооруженном конфликте в Сирии.

Вечером 1 июня Белянкин заметил, как недалеко от его дома группа выходцев из южных регионов избивала прохожего. Он решил вступиться за пострадавшего, пытаясь отпугнуть нападавших травматическим пистолетом, но в итоге получил удар ножом в область сердца, от которого скончался.

Пострадавший, за которого вступился Белянкин, находится с ранением в реанимации. Нападавшие скрылись с места преступления.