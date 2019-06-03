В Киеве умер пятилетний мальчик. В его гибели подозревают полицейских

В больнице в Киеве умер пятилетний мальчик, получивший огнестрельное ранение в Переяслав-Хмельницком Киевской области, сообщает УНИАН.

В убийстве ребенка подозревают двоих полицейских, которые устроили стрельбу по металлическим банкам недалеко от детской площадки. В момент происшествия полицейские не находились на службе, сообщил в фейсбуке первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Подозреваемые в стрельбе задержаны и сейчас находятся в изоляторе временного содержания, сообщили в МВД Украины. Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранены от работы. В отставку также подал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, сообщает «Громадське».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, «чтобы виновные были наказаны по справедливости».

После гибели мальчика около 100 человек устроили акцию протеста возле здания МВД в Киеве. Протестующие потребовали наказать виновных.