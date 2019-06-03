В ГУМе на Красной площади провели эвакуацию из-за сообщения о бомбе. В полиции это назвали учениями

Днем 3 июня в московском ГУМе на Красной площади провели эвакуацию посетителей из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает «Коммерсант».

В этот момент в демонстрационном зале универмага проходили мероприятия в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Их прервали на половине.

Один из охранников магазина сообщил корреспонденту издания, что людей также эвакуируют с площади. Другой сотрудник магазина это не подтвердил.

Со стороны Никольской улицы Красная площадь сейчас работает только на выход.

В пресс-службе книжного фестиваля радиостанции «Говорит Москва» заявили, что эвакуация из ГУМа была обычной плановой проверкой.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что эвакуация из ГУМа и Красной площади проводилась в рамках штатных учений экстренных служб.