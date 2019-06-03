Умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле умер последний из участников в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд. Ему было 96 лет.

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Восстание в Собиборе — одно из двух (наряду с восстанием в Треблинке в августе 1943 года) успешных восстаний заключенных концлагерей за все время Второй мировой войны.

4 июня в Москве откроется мемориал героям сопротивления в гетто и концлагерях во время Второй мировой войны. Начало его строительства было приурочено к 75-й годовщине восстания в Собиборе.