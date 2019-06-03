Суд отклонил иск бизнесмена Владислава Клюшина к журналистам, назвавшим его «держателем» телеграм-канала «Незыгарь»

Савеловский суд Москвы отклонил иск бизнесмена к журналистам издания «Проект» Михаилу Рубину и Роману Баданину из-за их статьи «Телега из Кремля», в которой его называли «держателем» телеграм-канала «Незыгарь». Об этом сообщает само издание.

Как суд обосновал свое решение, не уточняется. «Во время заседания его представители пытались доказать, что истцу был нанесен моральный вред, но не смогли этого сделать», — заявили журналисты.

В статье утверждалось со ссылкой на источник, что «многие люди в Кремле убеждены, что именно Клюшин и есть держатель „Незыгаря“». Через Клюшина источники «Проекта» связывали популярный телеграм-канал с куратором информационной политики Кремля Алексеем Громовым.

Клюшин утверждал, что «не имеет никакого отношения» к «Незыгарю» и что статья изобличала его как «ненадежного делового партнера» и дискредитировала в глазах заказчиков. Он просил удалить статью, опровергнуть информацию про него и выплатить ему компенсацию в размере 100 тысяч рублей.