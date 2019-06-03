Шведский суд решил не добиваться экстрадиции Джулиана Ассанжа

Суд в Швеции решил, что не будет добиваться экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Несколько недель назад прокуратура Швеции заявила, что возобновляет расследование закрытого в 2017 году уголовного дела в отношении Ассанжа. Такое решение, как сообщалось, было принято в связи с тем, что Ассанж задержан и появилась возможность требовать его экстрадиции.

В 2012 году британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель Wikileaks опасался, что Швеция передаст его США — там его обвиняют в разглашении секретных данных.

Ассанж семь лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года основатель WikiLeaks был арестован и приговорен к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.