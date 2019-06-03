Газету «Коммерсант» заподозрили в разглашении государственной тайны

В отношении газеты «Коммерсант» составили административный протокол по о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Первым об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

На Едином информационном пространстве мировых судей Москвы сообщается, что протокол зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке № 389 в Басманном районе. Когда он будет рассмотрен, не уточняется.

Суть претензий к изданию пока неизвестна. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сообщил «Интерфаксу», что не знает о деле, а в суд представителей издания не вызывали. В юридической службе «Коммерсанта» сообщили, что не располагают документами из суда.

«Коммерсант» может стать первым российским изданием, которое привлекут к ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, отмечает ТАСС. Соответствующая статья появилась в КоАП в июле 2016 года.