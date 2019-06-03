Данные сим-карт eSim предложили хранить на территории России

Условием работы технологии в России, по мнению рабочей группы с участием Минкомсвязи, ФСБ и мобильных операторов, должно быть хранение данных на территории страны. Об этом, как следует из статьи «Коммерсанта», говорится в докладе Института исследований интернета.

Согласно документу, на территории РФ должны располагаться серверы, используемые для загрузки профилей, храниться криптографические ключи, а также происходить инициализация eSim-чипов.

Доклад будет направлен вице-премьеру РФ Максиму Акимову. В Минкомсвязи, «Мегафоне» и МТС подтвердили участие в подготовке доклада. В Tele2 — единственном операторе, который начал тестировать технологию eSim — комментировать содержание доклада отказались.

Против внедрения eSim выступают в ФСБ, а также крупнейшие операторы связи. Претензии ФСБ, по имеющимся данным, связаны с желанием спецслужбы перейти на использование в сим-картах отечественной криптографии — eSim якобы осложняет этот процесс.

Tele2 начал тестировать технологию eSim в России весной 2019 года; проект был приостановлен по требованию Минкомсвязи.